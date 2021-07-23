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Esenyurt'ta dereye akan kirli sular ile atıklar mahalleliyi isyan ettirdi

Esenyurt'ta dereye akan kirli sular ile atıklar mahalleliyi isyan ettirdi

Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlar, dereye akan kirli sular ve atık kaynaklı kötü koku ile kirlilikten şikayet ediyor.