Esenyurt'ta fabrikada yangın:1 işçi hayatını kaybetti

Ambalaj fabrikasındaki yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki binaya sıçradı.İftaiye ekipleri alevler içinde yanan fabrikaları söndürmeye çalıştı.

İstanbul Esenyurt'ta, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan 6 bin 500 metrekarelik 2 katlı ambalaj fabrikasında dün gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale ederken, yan taraftaki fabrikaya sıçrayan alevler söndürüldü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan işçilerden Enes Burak hayatını kaybetti.

"ÇOK ZOR BİR DURUM DAHA 24 YAŞINDA ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN"

Yangında yaşamını yitiren Enes Burak'ın arkadaşı Ersin Palavar, "Arkadaşlar çay molasından çıktığı sırada bir koku geliyor. Bir arkadaşımız, 'Yangın var' diyor. İşçiler kendini atıyor. Panik atak yapınca geri dönüyor. Çatı olduğu gibi çöküyor. Geri dönüyor. Arka tarafta sıkışıyor. Kimse çıkaramadı. İçeri de giremedi. Çok zor bir durum. Daha 23-24 yaşında. Annesi, babası ve ailesine Allah sabır versin" dedi.

YANGINDA CİDDİ HASAR OLUŞTU

Fabrikada büyük çapta hasar oluşurken, çalışmalar devam ediyor.