Otobüsün yoğun olmasından rahatsız olduğunu dile getiren bir yolcunun tartışma başlatmasının ardından kavga çıktı. Çıkan kavgada, İETT şoförüne tekme ve tokatlarla saldırıldı.

Dün İstanbul Esenyurt'taki Örnek Mahallesi Kiptaş Konutları Durağı'ndaki bir İETT otobüsünde sorun çıktı.

Büyükçekmece-Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi seferini yapan 142B hatlı otobüs, duraktan yolcu almak ve indirmek için durdu.

İddiaya göre otobüsün yoğun olmasından rahatsız olan bir yolcu, şoförü daha fazla yolcu almaması için uyardı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Bu esnada otobüste bulunan yolcuların bir kısmı inerek oradan uzaklaştı.

Esenyurt'ta fazla yolcu alındığı gerekçesiyle İETT şoförü darbedildi VİDEO



KAVGAYI DİĞER YOLCULAR AYIRDI

Kavgada otobüs şoförünün yüzü kanlar içinde kalırken, yolcular kavga eden şahısları ayırdı. Kavgadan sonraki anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, kavgayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.