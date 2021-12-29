Esenyurt'ta rezidanstan atılan çöp krizi

25 katlı rezidanstan çatılarına çöp yağan apartman sakinleri, bıktıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 25 katlı rezidans sakinleri, çöplerini çevredeki binaların çatılarına atıyor.

Duyarsız komşuların bu hareketi ise bina sakinlerini isyan ettiriyor.

TÜM ÇÖPLER ÇATIDA BİRİKTİ

Çatılarda biriken çöpler karşısında ne yapacaklarını şaşıran mahalleli, mağduriyetlerini dile getirdi.

Öte yandan onlarca çöp poşeti ile dolan çatılar da havadan drone ile görüntülendi.

Esenyurt’ta çöplerini çevredeki binaların çatılarına atan rezidans sakinleri

"ELLERİNE GEÇENİ ATIYORLAR"

Uzun süredir bu olayın yaşandığını söyleyen vatandaşlar, mahallede araçların, evlerin yukarıdan atılan çöpler yüzünden zarar gördüğünü söyleyerek, “Ellerine ne geçerse atıyorlar.” dedi.

"ÇÖPÜ ATANI GÖREMİYORUZ"

Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, ”Bina yüksek olduğu için çöpleri atıp içeri kaçıyorlar. Genellikle akşam karanlıkta atıkları için kim atıyor göremiyoruz. Milletin arabasına geliyor çatısına geliyor biz çok rahatsızız. Çatılar çöp ile doldu. Gereğinin yapılmasını istiyoruz." dedi.

"ATILAN SİGARA İZMARİTLERİNDEN YANGIN BİLE ÇIKTI"

Nevzat Kaya isimli bir vatandaş ise "Çatıların haline bakın" dİyerek, ”Çöp ile doldu çatılar. Attıkları şeyler arabamıza, çatılarımıza denk geliyor. Kavgalar çıkıyor bıktık bu durumdan. Atılan sigara izmaritlerinden yangın bile çıktı.” diye konuştu.