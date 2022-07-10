Kentte etkili olan sağanak yağış sonrası 4 katlı iş hanının bodrum katındaki endüstriyel mutfak üretimi yapan fabrika, sular altında kaldı.

İstanbul'da dün akşam itibariyle etkisini gösteren yağış, kısa sürede şiddetini arttırdı ve vatandaşları zor duruma düşürdü.

Esenyurt ilçesindeki Haramidere'nin taşması sebebiyle çok sayıda evi su basarken Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş hanının bodrum katını da su bastı.

Endüstriyel mutfak üretimi yapan fabrikanın bekçisinin olayı haber vermesiyle, çalışanlar gece 01.00 sıralarında olay yerine geldi.

Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışıyorlar

Kendi imkanlarıyla tahliye işlemi yapan 6 çalışan, suyun bir kısmını çıkardı. Fabrikanın idari müdürü Hasan Özdönmez, 2 milyon dolara yakın zararlarının olduğunu bellirterek gece saatlerinde meydana gelen olay için çok sayıda ekibe bilgi verildiğini belirtti.

Cihazların akülerin patlamaya devam ettiğini belirten fakbrikanın idari müdürü, tehlikenin devam ettiğini söyledi.

Esenyurt'ta sağanak sonrası fabrikayı su bastı









"2 milyon dolarlık zarar söz konusu"

Yaşadıkları olayı anlatan Hasan Özdönmez, "Gece saat 01.00 itibariyle yağmurun yoğunlaşması sebebiyle burada kalan bekçimiz içeriye su basmaya başladığını bildirdi. Bunun üzerine hemen geldik. Geldiğimizde su şiddetini artırdı.

Gerekli önlemleri alalım istedik. Kepenkleri dahi, dış kapımızı dahi dıştan gelen sel baskını yerinden sökerek kepenklerimizi parçalayarak içeriye girdi.

Görüldüğü üzere 50-60 vidanjörlük bir su baskını söz konusu. Şu an ciddi anlamda maddi hasarı gözler önüne sermek mümkün değil. Nereden bakarsanız bir 2 milyon dolarlık zarar söz konusu." ifadelerini kullandı.

Fabrikanın idari müdürü Hasan Özdönmez, sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Cihazlarımızın aküleri su nedeniyle patlamaya başladı"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Esenyurt Belediyesi, itfaiye birçok kuruma bilgi verdik. Arıza kaydı aldıklarını dile getirdiler. Şuan cihazlarımızın aküleri su nedeniyle patlamaya başladı. Şu an duman da etkili durumda. Ciddi anlamda sıkıntı yaşadık ve hiçbir kurum bize müdahalede bulunmadı. En son AFAD'ı aradık, itfaiye ekibi gönderdi. İçerdeki suyun tahliye edilmesi için şu an itibariyle hala müdahale bekliyoruz.

"Gazdan dolayı yine bir tehlike söz konusu"



Biz kendi imkanlarımızla tahliye yaptık, dışardan vidanjör çağırarak. Bir oranda tahliyesini sağladık. Burada şu an bulunduğumuz suyun 2 katı oranı vardı. İçeride hem elektrik kaçağı tehlikesi vardı, hem de boğulma tehlikesi vardı. Şimdi gazdan dolayı yine bir tehlike söz konusu. Biz kendi imkanlarımızla bir müdahalede bulunuyoruz. Ama yeterli olmuyor."

İftaiye ekipleri incelemelerde bulundu

DHA'nın haberien göre; itfaiye ekipleri de saat 08.45 sıralarında olay yerine gelerek incelemede bulundu.