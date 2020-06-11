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- Esenyurt'ta sağlıkçılara saldıran şahıs bu kez tutuklandı
Esenyurt'ta sağlıkçılara saldıran şahıs bu kez tutuklandı
Esenyurt'ta Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran kişi, dün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Saldırgan, gece saatlerinde tekrar tutuklandı.
- DHA
- 11.06.2020 - 14:28
Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran Enginay Engin, çıkarıldığı mahkemece dün serbest bırakılmıştı.
SAVCILIK KARARIYLA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Engin, savcılığın çıkardığı kararla dün gece tekrar gözaltına alındı.
Evinde polis ekipleri tarafından alınan Engin, işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Engin, sağlık çalışanlarına küfür, hakaret, tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.