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    Esenyurt'ta şimdi de Afrikalıların pazar ayininde tedbirler hiçe sayıldı

    İstanbul Esenyurt’ta bir düğün salonu içerisinde sosyal mesafesiz ve maskesiz ve izinsiz şekilde ayin yapan Afrikalıların ayinine polis tarafından baskın düzenlendi.
    • İHA
    • 30.11.2020 - 16:49
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 17:11
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    Esenyurt'ta şimdi de Afrikalıların pazar ayininde tedbirler hiçe sayıldı

    Koronavirüs salgınını önleme amacıyla sık sık hatırlatılan sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralları Esenyurt’ta Afrikalıların izinsiz pazar ayininde hiçe sayıldı.

    Durumu ihbar alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, düğün salonuna baskın düzenledi.

    POLİS, ZOR KULLANMAK ZORUNDA KALDI

    İçeride çoğu maskesiz onlarca kişinin olduğunu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını gören polis cezai işlem yapmak üzere tutanak hazırlamak istedi.

    Polisin ceza yazmasını engellemek isteyen şahıslar mukavemet gösterip zor kullandı.

    Ekipler, maskesiz şekilde kuralları hiçe saydığı görülen 20 kişiye 900’er liradan toplam 18 bin lira para cezası uyguladı.

    MİSS UGANDA YARIŞMASI DÜZENLEMİŞLERDİ

    Geçtiğimiz günlerde yine Afrikalı bir grup bir gece kulübünde Miss Uganda yarışması düzenlemiş polis tarafından yine ceza yazılmıştı.

    Esenyurt'ta şimdi de Afrikalıların pazar ayininde tedbirler hiçe sayıldı ViDEO

    Esenyurt ta şimdi de Afrikalıların pazar ayininde tedbirler hiçe sayıldı #1

    Esenyurt ta şimdi de Afrikalıların pazar ayininde tedbirler hiçe sayıldı #2

    Esenyurt ta şimdi de Afrikalıların pazar ayininde tedbirler hiçe sayıldı #3

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