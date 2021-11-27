Yabancı uyruklu kişiler, ev kiralamak için gittiği sitedeki yönetim tarafından "Siyahilere ev vermiyoruz" tepkisiyle karşılaştı.

İstanbul Esenyurt’taki bir sitede yaşanan olayda ev arayan Somalili 3 kişi, bir emlak şirketiyle ev kiralama konusunda anlaştı.

Emlak şirketi kendilerine bir daire buldu ve daireyi göstermek için kendilerini siteye götürdü.

"SİYAHİLERE EV YOK"

Sitenin girişine geldiklerinde site görevlileri kendilerine ve emlakçılara "Siyahilere ev vermiyoruz" diyerek içeri girmelerine engel oldu.

TARAFLAR ARASINDA GERİLİM

Site yönetimi kapsamında siteye siyahileri almadıklarını söyleyen güvenlik görevlileri ve emlak şirketinin sahibi arasında tartışma yaşandı.

Irkçılık meselesinin yaşandığı tartışma kamerayla da görüntülendi.

Esenyurt'ta Somalili 3 kiracıya ev verilmedi

"DAİRE SAHİBİ EVİNİ KİRALAMAK İSTİYORDU"

Emlak ve yatırım danışmanı Barış Can Meşedüzü yaşananları anlatarak, "Yaklaşık bir aydır ev arıyorlardı. Mecidiyeköy’den geldiler, firmamızı aradılar. Biz kendilerine yardımcı olmak istedik. Bir daire sahibi ile anlaştık, kendisi dairelerini kiralayabileceğini söyledi. Biz de siteye gittik. Ev sahibi, daireyi yabancı insanlara vermek istemesine rağmen site güvenlikleri kendilerini içeri almadı" dedi.

"KAÇ YILDIR SEKTÖRDEYİM BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL"

Güvenlik görevlilerinin, müşterilerine ırkçılık yaptıklarını iddia eden Meşedüzü, "Güvenlik görevlileri, yönetim kurulu kararı ile siyahileri siteye almadıklarını söylediler. Kaç yıldır bu sektördeyim, böyle bir şey mümkün değil" dedi.

Zarara uğradığını ifade eden Meşedüzü, maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi.

BAŞKA DAİREYE BAKMADAN GİTTİLER

Yabancı oldukları için müşterilerinin dava açmadığını belirten Meşedüzü, bu durum yüzünden başka daire göstermesine rağmen kendilerine ırkçılık yapıldığı için kendisinden başka daire bakmayıp gittiklerini söyledi.

"TAMAMIYLA IRKÇILIK YAPILDI"

Daha önce Esenyurt bölgesinde böyle bir olay duymadığını ifade eden Meşdüzü, "Yabancı insanların siteye alınmadığını duymuştum ama özellikle siyahilerin siteye alınmadığını ilk defa duydum. tamamıyla bir ırkçılık yapıldı. Bence şu anda yabancılara ev verilmemesi gibi bir kanun da yok. Böyle bir durumu yönetim kurallarından geçiremezler" diye konuştu.