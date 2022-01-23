İstanbul'da sürücülerin zor anları kameraya yansıdı

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sürücülere zorluk yaşattı. Buzlanma nedeniyle araçlar yolda kayarken, İETT otobüsleri yolda kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinen bu yana etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Buzlanma nedeniyle kazalar peş peşe gelirken tuzlama çalışmalarının yetersiz olduğu ve İBB tarafından gereken önlemlerin alınmadığı görüldü.

Esenyurt'ta sabahın erken saatlerinde araçlarıyla trafiğe çıkan sürücüler buzlanan yollarda kaza yapmamak için büyük çaba harcadı.

İETT OTOBÜSLERİ YOLDA KALDI

Bazı sürücüler de kontrolü kaybederek başka araçlara çarpıp kaldırıma çıktı. Ara caddelerde seferde olan İETT otobüsleri yolda kaldı.

Esenyurt'ta sürücülerin zor anları kameraya yansıdı ViDEO

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kaza anlarından bazıları anbean kaydedilirken bazıları da güvenlik kameralarına yansıdı.

KAR KÜREME ARACI KONTROLDEN ÇIKTI

Öte yanfan Kadıköy D-100 kara yolu Göztepe mevkisinde çalışma yapan Şerafettin Küçük idaresindeki kar küreme ve yol tuzlama aracı, sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi kapanırken, trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yan yatan araç itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.













