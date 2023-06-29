Esenyurt'ta taksici ile yolcunun tartışması kamerada Ailesi ile su oyunları merkezine giderken 200 TL taksi ücreti ödeyen vatandaş, dönüşte fiyat iki katına çıkınca isyan etti. O anlar kayda alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Esenyurt'ta taksici sorunu yaşandı. Esenkent Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, ailesi ile birlikte eğlenmek için su oyunları merkezine giden bir vatandaş, ulaşım aracı olarak taksiyi kullandı. Dönüşte fiyat ikiye katlandı İddiaya göre yaklaşık 200 TL ücret ödeyen vatandaş, dönüşte de evine taksi ile dönmek istedi. Taksi şoförü ise taksimetre açmayarak 400 TL talep etti. Taksicinin bu isteği karşısında çaresiz kalan adam sitem ederek araçtan inerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.