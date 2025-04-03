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Haber Merkezi

İstanbul Esenyurt'ta bir taksicinin yaptıkları görenleri şaşkına uğrattı.

Esenyurt'ta henüz ismi öğrenilemeyen taksici, yolcu olarak aldığı kadınlarla tartışmaya başladı.

Kadınlarla tartışma nedeni de henüz öğrenilemezken, taksicinin öfkeden deliye döndüğü anlar kayda alındı.

KADINI DARBETTİ

Öfkelenen taksici, kadın yolculardan birisine önce tokat attı ardından da boğazını sıktı.

Bununla kalmayan aracından inen taksici, kadınların üzerine yürüdü.

Araya giren bir vatandaş ise taksiciyi sakinleştirmeye çalıştı.

KAMERAYI GÖRÜNCE DAHA ÇOK ÖFKELENDİ

Kadın yolculardan birisinin kendisini kayda aldığını gören taksici, daha çok sinirledi.

O anlarda çekimi yapan kadının "Yapma ağabey yapma. Ne oldu, kamerayı alınca ne oldu?" dediği duyuldu.