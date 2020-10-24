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- Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü
Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü
Esenyurt’ta başka bir ilçeden gelerek sitenin önünden yolcu alan taksici, site içindeki taksi durağındakiler tarafından sopa ile darbedilip bıçaklandı.
- İHA
- 24.10.2020 - 16:01
- Güncelleme : 24.10.2020 - 16:13
İstanbul Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir sitenin önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, başka ilçeden gelen Y.E.Ş. site önünden yolcu almak istedi.
YOLCU ALMA KAVGASINDA KAN AKTI
Site içindeki taksiciler duruma sinirlenince taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Y.E.Ş. darp edilip bacağından bıçaklandı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine kısa sürede gelen polis, konuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü- İZLE
TAKSİCİNİN DÖVÜLME ANI KAMERADA
Yaşanan kavga anı da bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaldı. Görüntülerde taksicinin diğer grup taksiciler tarafından darp edilmesi yer aldı.