Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.80
0.27%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü

    Esenyurt’ta başka bir ilçeden gelerek sitenin önünden yolcu alan taksici, site içindeki taksi durağındakiler tarafından sopa ile darbedilip bıçaklandı.
    • İHA
    • 24.10.2020 - 16:01
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 16:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü

    İstanbul Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir sitenin önünde meydana gelen olayda iddiaya göre, başka ilçeden gelen Y.E.Ş. site önünden yolcu almak istedi.

    YOLCU ALMA KAVGASINDA KAN AKTI

    Site içindeki taksiciler duruma sinirlenince taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Y.E.Ş. darp edilip bacağından bıçaklandı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine kısa sürede gelen polis, konuyla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

    Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü- İZLE

    TAKSİCİNİN DÖVÜLME ANI KAMERADA

    Yaşanan kavga anı da bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaldı. Görüntülerde taksicinin diğer grup taksiciler tarafından darp edilmesi yer aldı.

    Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü #1

    Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü #2

    Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü #3

    Görüş Bildir