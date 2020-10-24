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Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü

Esenyurt’ta taksiciler arasında yolcu alma kavgasında kan döküldü

Esenyurt’ta başka bir ilçeden gelerek sitenin önünden yolcu alan taksici, site içindeki taksi durağındakiler tarafından sopa ile darbedilip bıçaklandı.