Haber Merkezi
Türkiye'nin gündemi hızla değişmeye devam ediyor..
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanmıştı..
Bu sabah 3 belediyeye daha kayyum atandı..
PKK terör örgütüne üye olma, terörle bağlantı gerekçeleriyle DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı.
Batman ve Mardin'de yaşanan kayyum protestolarına bir yenisi daha eklendi..
ESENYURT'TA 'KÜRDİSTAN' SLOGANLARI
İstanbul Esenyurt'ta toplanan terör örgütü yandaşları "Kürdistan" sloganları attı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
"Hırsız kayyum Kürdistan'dan defol", "Kürdistan faşizme mezar olacak" sloganları atan PKK sempatizanlarına polis müdahale etti.
Polis, tek tek gözaltına alındı.
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