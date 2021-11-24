Esenyurt'taki 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi

3 bin 860 haneli sitede, faturasını ödemeyen vatandaşlar nedeniyle tüm dairelerin doğalgazı kesildi. Site yöneticisi ise 'Bu bir zulümdür' ifadelerini kullandı.

Esenyurt'taki bir sitede, faturasını ödemeyen vatandaşlar nedeniyle tüm daireler doğalgazsız kaldı.

3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitede oturan kişiler, soğuk kış döneminde mağdur olduklarını ve bu durumun acil çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

"4 BİN HANE HALKI MAĞDUR"

Site sakinlerinden Mesut Baykal, "Bugün sabah doğalgazımızın kesildiğini anladık. Ocağı açtığımızda hiçbir şekilde çalışmıyor. Sıcak suyumuzun olmadığını fark ettik ve sonrasında hiçbir şekilde ısınma ile alakalı maalesef çalışmadığını gördük. Burada yaklaşık 4 bin hane halkı mağdur durumda. Soğukta üşüyorlar. Burada ciddi bir mağduriyet var. İGDAŞ bizim sitemizin ödenmeyen borçlar yüzünden kesildiğini söyledi. Zor bir dönemden geçiyoruz, insanlar borcunu ödeyemiyorlar ama insanların bu mağduriyeti yaşaması ne kadar doğru." ifadelerini kullandı.

"200 KİŞİLİK YEMEK VERMEM LAZIM, NE YAPACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Site içerisinde esnaflık yapan Ali Akçiçek, "Buradaki olay site yönetimimizin İGDAŞ'a olan borcundan dolayı. İGDAŞ ana hattan doğalgazı kesmiş. Burada bir çok esnaf ve daireler yönetime bağlı değil direkt İGDAŞ'a bağlı olarak faturalarımızı ödüyoruz. Ama ana hattan kesildiği için bütün siteyi zor durumda bıraktı. Doğalgaz sabahtan beri yok. Burada esnafım dükkanım 24 saattir kapalı. Yarın sabah 200 kişilik yemek vermem gerekecek sabah ne yapacağımı düşünüyorum. Küçük çocuğu olanlar var, hastalığı olanlar var, yaşlısı olanlar var. Bütün insanlar mağdur durumda şu anda." şeklinde konuştu.

"15 BİN KİŞİYE YAPILAN BİR ZULÜM"

Site yönetim kurulu başkanı Zafer Tura, "İGDAŞ'tan uzun vadeli borç yapılandırması istedik. Çok şükür bugüne kadar yapmış olduğumuz yapılandırmaları yerinde ve gününde ödeme yaptık. Geçmiş olduğumuz pandemiden dolayı burada yaşayan site sakinleri işlerini kaybetti. Mekanları kapananlar oldu. Bizler de site sakinlerimize yardımcı olduk. Evet, site sakinlerinden bizlere borcu olanlar var. Şu anda borcu olmayan site sakinlerimiz o kadar mağdur durumda ki, biz oradaki yetkili kişiye söyledik. 15 bin kişilik site içerisinde yapılan bir zulümdür. Biz pazartesi günü ödeme vaadinde bulunduk. Bir kısmının ödemesini yaptık, bir kısmının ödemesi de bugün olacaktı. Pazartesi ödeme yapamadığımız için bugün bilinçli olarak gaz kesildi. Sağlık çalışanlarımız var. 'Sayın başkanım diyor kovid hastasının yanından geldim duş almam gerekiyor ama gazlar kesik suyumuz yok' diyor." dedi.