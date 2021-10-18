Esenyurt'taki kirlilik için mahalleli yardım bekliyor

Esenyurt ilçesine bağlı Haramidere semtinde, bir derede meydana gelen kirlilik ve renk değişiminin çözümü için mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

Esenyurt'ta Haramidere'nin Pınar ve Yeşilkent mahallelerinin kesiştiği bölümdeki kirlilik ve suyun renginde değişim gözlemlendi.

Zaman zaman değişik renklerde akan derenin kenarında bulunan bir kanaldan kahverengi renkte su aktığı ve derenin bazı bölümlerini kapladığı görüldü.

Çevreye kötü koku yayan dereyle yetkililerin ilgilenmediğini ve derenin yaklaşık bir senedir temizlenmediğini söyleyen mahalle sakinleri çözüm istedi.

''BAZEN SUYUN RENGİ DEĞİŞİYOR''

Dereye komşu bir dükkanda esnaflık yapan Ömer Özbek, dereye akla gelebilecek bütün çöplerin ve pisliklerin atıldığını söyledi.

Özbek, derenin içerisine lağım suyu aktığını da dile getirerek, "Bazen suyun rengi değişiyor, yeşil mavi oluyor. Bazen su köpürüyor. Sorumsuzca, sahipsizce kalan bir dere gibi görüyorum." dedi.

''DAHA ÖNCE BU DERE TEMİZLENİYORDU, ŞU AN TEMİZLİĞİ DE YAPILMIYOR''

Sorunla kimsenin ilgilenmediğinden şikayet eden Özbek, şöyle konuştu:

"Yazın kokusundan burada duramıyorsunuz. Ne temizliği yapılıyor, ne ilgilenen kişiler geliyor. Burada bina sakinleri de var. Birkaç kez şikayette bulunduk, belediyeye de gittik, bunun çözümü yapılsın. Daha önce bu dere temizleniyordu, şu an temizliği de yapılmıyor. Normalde 2-3 sene önce, 2-3 ayda bir kepçe makinaları girip temizliğini yapıyordu. O arada dere biraz normalleşiyordu, koku olmuyordu. Dere yaklaşık bir senedir temizlenmiyor. İçinde birikmiş pislikler, kumlar şu an duruyor. Derenin rengi değişti."





''KİMSE İLGİLENMİYOR''

Özbek, bazı kişilerin çöpünü dereye attığını belirterek "Adam yoldan geçiyor, çöpü içerisine atıyor. Yetkililer bir gün gelip nasıl çözüm bulunacağına bakmıyor. Az ileride lastik yakıp dereye atıyorlar. Kimse ilgilenmiyor, şu an içi pislik dolu." dedi.

''RUTİN TEMİZLİĞİNİ VE BAKIMINI YAPSINLAR BİZİM İÇİN YETERLİ''

Deredeki kirlilik konusunda çözüm bulunmasını isteyen Özbek, şunları kaydetti.

"Beylikdüzü tarafında da böyle bir durum vardı. Bildiğim kadarıyla, oranın üzerini kapatmışlar, mesire ve park alanı yapmışlar. Burada öyle bir şey yapılsa, sosyal faaliyet için güzel olur, buradaki millet için iyi olur. Park, yürüyüş parkuru yapılır. En azından pislikten arındırılmış olur. Bu mahalle resmen dereden çekiyor. Koku olarak, pislik olarak, görüntü olarak herkes rahatsız. Üzeri kapatılsın ya da önlemi alınsın. Rutin temizliğini ve bakımını yapsınlar bizim için yeterli."