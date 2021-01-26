Esenyurt'taki operasyon sonrası CHP ile HDP arasında kriz çıktı

HDP, terörle ilişkisinin açık bir şekilde ortaya çıkmasına neden olan CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden resmi açıklama istedi.

HDP'nin terör örgütü PKK ile arasındaki ilişki bilinen bir gerçek.

Esenyurt'ta polis ekipleri, HDP ilçe başkanlığına yönelik operasyon düzenledi. İçeriye giren polisler, karşılarında terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın posterlerini gördü. Operasyon, HDP ile PKK arasındaki bağı da bir kez daha ortaya çıkarmış oldu.

"HDP DEMEK PKK DEMEKTİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından paylaşılan görüntüleri alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "HDP demek PKK demektir" dedi.

Terör örgütünün irtibat bürosu haline dönen HDP ilçe başkanlığı, seçim ittifakı yapan CHP ile HDP arasında yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Operasyonun ardından, HDP ilçe başkanlığındaki terör yapılanmasının CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin dezenfekte çalışmalarının ardından deşifre olduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili HDP İstanbul İl Başkanı Erdal Avcı Twitter hesabından açıklama yaptı ve CHP'den hesap sordu.

HDP: BİZ BELEDİYEDEN ŞİKAYETÇİYİZ

Erdal Avcı, "Bu kareler 6 ay önce çekilmiştir. Deniliyor ki; Esenyurt Belediyesi HDP’ye hizmet vermiş. Verecek tabii ki, görevi. Asıl biz belediyeden şikayetçiyiz.

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDALAR

Gönderdiği ekip, görevi ve haddi olmadığı bir şekilde, gizli çekimler yapmış, sosyal medyada yayınlamıştır. Esenyurt Belediyesi açıklama yapmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

CHP İLE HDP ARASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMASI

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP ile HDP arasındaki çıkar çatışmasından bahsetti.

İHALELERDEN İŞÇİ ALIMINA KADAR PAYLAŞIM

Mahmut Övür, "CHP ile HDP'nin en açık ittifak yaptığı yer Esenyurt'tu. Bu gerçeği İYİ Parti de iyi biliyordu. Bunun da bir bedeli olacaktı. Başka yerlerde değilse bile burada iki parti, ihalelerden işçi alımlarına kadar her alanda eşit bir paylaşım içindeydi.

CHP, HDP'YE KUMPAS MI KURDU

Ama daha vahimi, HDP'lilerin giderek "eşit paylaşımla" yetinmedikleri ve daha fazlasını istedikleri gerçeğiydi. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer de burasıydı. Yani CHP'lilerin HDP-PKK ilişkisini deşifre ederek bu yükten kurtulmak istedikleri gibi bir çabadan söz ediliyor. O çaba olmasaydı, HDP Esenyurt'un PKK bürosu gibi çalıştığı gerçeği bu kadar açık seçik ortaya çıkmayabilirdi." dedi.