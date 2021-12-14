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    Esenyurt'taki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

    İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun ölümüne neden olan yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.12.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:42
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    Esenyurt'taki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı 887. Sokak’taki binanın bodrum katında bulunan dairede elektrikli sobadan çıkan kıvılcımlar gece saatlerinde yangına sebep oldu.

    Suriye uyruklu anne ve 5 çocuğun kaldığı daire bir anda alev aldı.

    4 ÇOCUK ALEVLER ARASINDA KALDI

    Anne kendini dışarı atarken, 5 çocuğu içeride kaldı. Kadının feryatlarını duyan mahalle sakinleri çocuklardan birini kurtarabildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın kontrol altına alınırken, içeride 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İstanbul Valiliği ise sabah saatlerinde yangına ilişkin açıklama yaptı.

    Valilik, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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