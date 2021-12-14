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- Esenyurt'taki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Esenyurt'taki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun ölümüne neden olan yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 14.12.2021 - 09:23
- Güncelleme : 14.12.2021 - 09:42
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı 887. Sokak’taki binanın bodrum katında bulunan dairede elektrikli sobadan çıkan kıvılcımlar gece saatlerinde yangına sebep oldu.
Suriye uyruklu anne ve 5 çocuğun kaldığı daire bir anda alev aldı.
4 ÇOCUK ALEVLER ARASINDA KALDI
Anne kendini dışarı atarken, 5 çocuğu içeride kaldı. Kadının feryatlarını duyan mahalle sakinleri çocuklardan birini kurtarabildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın kontrol altına alınırken, içeride 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliği ise sabah saatlerinde yangına ilişkin açıklama yaptı.
Valilik, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.