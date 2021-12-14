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Esenyurt'taki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Esenyurt'taki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 4 çocuğun ölümüne neden olan yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.