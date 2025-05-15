Esila Ayık ve iki öğrenci hakkında tahliye kararı

Son dönemdeki yasa dışı gösterilere ilişkin soruşturmalar sürüyor...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
3 öğrenci bugün hakim karşısına çıktı.
TAHLİYE KARARI
Kronik kalp ve böbrek hastası Ayık, Öğüşlü ve Erdoğan, ilk duruşmada tahliye edildi.
TUTUKLU BULUNUYORDU
Hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Ayık, bir aya aşkın süredir tutuklu bulunuyordu.
NE OLMUŞTU?
Belçika'da okuyan üniversite öğrencisi Esila Ayık, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterileri sırasında İstanbul Kadıköy'de gözaltına alınıp, 9 Nisan'da tutuklanmıştı.
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