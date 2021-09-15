Euro
9.9666
0%
Dolar
8.4301
-0.02%
Altın
486.4
-0.63%
Borsa
1.424
-0.73%
Bitcoin
407.322
3.12%
EXEN Coin
24.56
0.32%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    Eşini ikna edemeyen adam, canlı yayında ilahi okudu

    Canlı yayında eşine kendini affettiremeyen konuk, bir anda ilahi söylemeye başladı. Eşine sinirlenen kadın, stüdyoyu terk etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 18:30
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 18:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eşini ikna edemeyen adam, canlı yayında ilahi okudu

    Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programına katılan bir çift, aile içi sorunlarına karşı yüzleşti.

    21 yıllık eşiyle arasındaki sorunlar için programa katılan Mustafa Çelikgülden isimli adam, eşi Sevgi Çelikgülden'in açılan kapıdan içeri girmesiyle sevgi sözcükleri söyledi.

    Eşi Sevgi'nin kendisiyle konuşmak istememesine karşın ısrarcı olan Mustafa, eşini ikna etmeye çalıştı.

    "ÖYLE LAFLARA GEREK YOK"

    Eşine "Prensesim benim" diye Mustafa, eşinin "Öyle laflara gerek yok. Düzgün bir şekilde konuşalım." tepkisiyle karşılaştı.

    ÖZÜR DİLEDİ

    Mustafa'ya bakınca hiçbir şey hissetmediğini söyleyen Sevgi'yi duyan eşi, "Seviyorum, sana karşı hatalıyım özür dilerim." dedi.

    Eşini ikna edemeyen adam, canlı yayında ilahi okudu VİDEO

    Eşini ikna edemeyen adam, canlı yayında ilahi okudu #1

    "KARININ DA DELİKANLISI VAR ERKEĞİN DE"

    Sevgi isimli konuğun "Artık bitti gitti yani bunun dönüşü yok. Karının da delikanlısı var, erkeğin de... Bir kadın bir erkekle beraber olduğunda o kadından hayır gelmez." laflarının ardından eşi Mustafa ilahi söyledi.

    Eşini ikna edemeyen adam, canlı yayında ilahi okudu #2

    İLAHİ SÖYLEDİ

    "Gururlanma insanoğlu, ölmemeye çaren mi var?" diye ilahiye giren eşine sinirlenen Sevgi stüdyoyu terk etti.

    "NE ŞARKISI BİZ 7/24 SOKAKTAYIZ"

    Fulya Öztük'ün "Evde hep böyle şarkı mı söylüyor?" sorusu üzerine geri gelen Sevgi, "Ne şarkısı ya biz 7/24 sokaktayız." dedi.

    Eşini ikna edemeyen adam, canlı yayında ilahi okudu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir