Canlı yayında eşine kendini affettiremeyen konuk, bir anda ilahi söylemeye başladı. Eşine sinirlenen kadın, stüdyoyu terk etti.

Fulya Öztürk'ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programına katılan bir çift, aile içi sorunlarına karşı yüzleşti.

21 yıllık eşiyle arasındaki sorunlar için programa katılan Mustafa Çelikgülden isimli adam, eşi Sevgi Çelikgülden'in açılan kapıdan içeri girmesiyle sevgi sözcükleri söyledi.

Eşi Sevgi'nin kendisiyle konuşmak istememesine karşın ısrarcı olan Mustafa, eşini ikna etmeye çalıştı.

"ÖYLE LAFLARA GEREK YOK"

Eşine "Prensesim benim" diye Mustafa, eşinin "Öyle laflara gerek yok. Düzgün bir şekilde konuşalım." tepkisiyle karşılaştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Mustafa'ya bakınca hiçbir şey hissetmediğini söyleyen Sevgi'yi duyan eşi, "Seviyorum, sana karşı hatalıyım özür dilerim." dedi.

Eşini ikna edemeyen adam, canlı yayında ilahi okudu VİDEO



"KARININ DA DELİKANLISI VAR ERKEĞİN DE"

Sevgi isimli konuğun "Artık bitti gitti yani bunun dönüşü yok. Karının da delikanlısı var, erkeğin de... Bir kadın bir erkekle beraber olduğunda o kadından hayır gelmez." laflarının ardından eşi Mustafa ilahi söyledi.

İLAHİ SÖYLEDİ

"Gururlanma insanoğlu, ölmemeye çaren mi var?" diye ilahiye giren eşine sinirlenen Sevgi stüdyoyu terk etti.

"NE ŞARKISI BİZ 7/24 SOKAKTAYIZ"

Fulya Öztük'ün "Evde hep böyle şarkı mı söylüyor?" sorusu üzerine geri gelen Sevgi, "Ne şarkısı ya biz 7/24 sokaktayız." dedi.