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    Eşiyle tartışınca evden çıktı, jandarmaya yakalandı

    Sultangazi Habipler Mahallesi'nde denetim yapan jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan bir sürücüye ceza kesti. Sürücü, "Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım." dedi.
    • DHA
    • 25.05.2020 - 15:33
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    Eşiyle tartışınca evden çıktı, jandarmaya yakalandı

    Koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde jandarma ekipleri İstanbul'un Sultangazi ilçesi Habipler Mahallesi'nde denetim yaptı.

    Araçları tek tek durduran ekipler, kimlik, ehliyet ve izin belgesi kontrolü yaptı.

    ŞOFÖRLERE UYARI

    Ekipler, maskesi bulunmayan ve emniyet kemeri takılı olmayan şoförleri de uyardı.

    Jandarma denetimine yakalandı: Eşimle tartıştım evden kaçtım İZLE

    EŞİMLE TARTIŞTIM EVDEN KAÇTIM

    Sokağa çıkma yasağına uymayan sürücü Samet Kurt'a ceza kesildi. Kurt, "Evde eşim ile sürekli tartışıyorum. Ben de evden kaçtım. Jandarma ekiplerine yakalandım. 1 hafta ben evde ne yapabilirim her gün sabah akşam eşimle tartışıyorum. Evden kaçtım. Ceza yedim. Ceza yemem de eşimin yüzünden oldu." dedi.

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