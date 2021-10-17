Eski AK Parti Milletvekili Markar Esayan kabri başında anıldı

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan vefatının birinci yıl dönümünde anıldı. Esayan'ın kabrine çok sayıda siyasi ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan katıldı.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan vefatının birinci yılında Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı.

Esayan'ın mezarı başında düzenlenen anma törenine ailesi, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Ermeni cemaatinin önde gelen isimleri ile AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Abdullah Güler, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu, Ayşe Nur Bahçekapılı, Mehmet Uçum ve Ayhan Ogan, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel ve AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Yıldırım Turan katıldı.

"DÜNYAYA GÜZEL İZLER BIRAKTI"

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan törende yaptığı konuşmada Esayan'ın uzun yıllar kendisiyle birlikte kilisede çalıştığını, üretkenliği ve ahlakıyla dünyaya çok güzel izler bıraktığını, iyilikleriyle hatırlanmaya devam edeceğini söyledi.

"İYİLİKLER İÇİN MÜCADELE ETTİ"

Markar Esayan'ın 51 yıllık ömrünü üretkenlikle doldurduğunu anlatan Maşalyan, "Yazardı, kitaplar kaleme aldı, makaleler yazdı. Televizyonlarda konuştu, fikirleri ses getirdi. Öyle ki siyaset merdiveninin basamaklarını bir bir tırmandı. AK Parti kurmaylarından biri oldu. Hayırlı hizmetler yaptı. Hem kendi cemaati olan Ermenilere hem de bu ülkeye. Kendisi iyi bir insandı ve iyilikler için mücadele etti." dedi.