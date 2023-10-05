Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk, Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı Eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk'ün cenazesi, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

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Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 3 Ekim'de Bilkent Şehir Hastanesi'nde vefat eden 23. ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Öztürk için İzzet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, Öztürk'ün yakınları, siyasi parti temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Öztürk'ün naaşı, Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında defnedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Yardımcısı Alpay da cenaze aracına taşınması esnasında tabuta omuz verdi.

Tahir Öztürk kimdir?

Elazığ'da 2 Haziran 1950'de dünyaya gelen Öztürk, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

Öztürk, özel sektörde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı, 3 dönem Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanlığı, 1 dönem Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Elazığ İzzet Paşa Vakfı Kurucu Üyesi olan Öztürk, İhsaniye Camii Derneğinin 2. başkanlığını yaptı.

Öztürk, 23. ve 26. dönemde Elazığ Milletvekili seçildi, KİT Komisyonu, Madencilik Araştırma Komisyonu ve Küresel Isınma Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

Tahir Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıydı.