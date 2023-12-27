Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası tutuklanan Ankaragücü eski Spor Kulubü Başkanı Faruk Koca, avukatının itirazının kabul edilmesi üzerine tahliye edildi.

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ensonhaber.com

11 Aralık'ta oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması, Türk futboluna adını "kara" harflerle yazdırdı.

Maçın 1-1 bitmesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e öfkelenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girdi.

Hakeme saldırdı

Öfkesine yenik düşen Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Yere düşen Meler, bir süre tekmelendi.

Yaşanan olayın ardından hakem Meler, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

12 Aralık'ta tutuklandı

Faruk Koca ise çıkarıldığı mahkemece 12 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tahliye kararı çıktı

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'ya tahliye kararı çıktı.

Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilecek.

Akşam saatlerinde çıkacak

Koca'nın akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edileceği öğrenildi.

9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.

Ankara Batı Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Koca, 9 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak.

İstenen ceza

İddianamede, Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Ömür boyu futboldan men

Ankaragücü başkanlığından istifa eden Koca'ya, ömür boyu futboldan men yasağı gelmişti.