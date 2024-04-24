Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz, evinde ölü bulundu Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın cansız bedenini İstanbul'daki evinde kızı buldu.

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Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından olan Mehmet Ali Yılmaz, hayatını kaybetti.

Ali Yılmaz, kızı tarafından İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu.

Yılmaz, 75 yaşındaydı.

Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedenine ilişkin ailesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve savcının Yılmaz'ın evine gitmesinin beklendiği öğrenildi.

Şüpheli bir durum tespit edilemedi

İlk incelemede, Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.

Mehmet Ali Yılmaz'a dair

21 Ekim 1948 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi.

1973 yılında "TEK-ART" adlı inşaat şirketini kurarak inşaat sektörüne giriş yapan Yılmaz, 1978 ve 1988 yılları arasında toplamda 10 kez Türkiye Vergi Rekortmeni oldu.

1979 yılında Türkiye İthalat İhracat Bankası'nın sahibi olan ve bankacılık sektöründe de faaliyet gösteren Yılmaz, 1988 yılında bankayı elden çıkardı.

1983 ile 1989 yılları arasında Güneş Gazetesi'nin sahibi olarak basın sektörüne adım attı. 1996 yılında Antalya Kemer'de Zigana Tatil Köyü'nü faaliyete geçirerek turizm sektöründe de faaliyet gösterdi.

1991 ile 1995 yılları arasında Demokratik Sol Parti (DYP) Trabzon milletvekili olarak görev yaptı. Ayrıca, 49. ve 50. Dönem hükümetlerinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı.

Halen Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı olan Mehmet Ali Yılmaz, 1982-2001 yılları arasında çeşitli dönemlerde Trabzonspor Kulübü Başkanlığı görevini üstlendi.

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir.

Ayrıca, Mehmet Ali Yılmaz Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Mühendisler Odası ve Müteahhitler Sendikası gibi çeşitli kuruluşlara üyedir.

Ayrıca, Uydu üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı ile Trabzon'da yayın yapan Zigana TV ve Zigana FM gibi medya kuruluşlarının da sahibidir.