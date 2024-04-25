Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu Dün evinde ölü bulunan Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın ölüm nedenini ailesi açıkladı. Yapılan açıklamada, Yılmaz'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Türk futbol camiasını yasa boğan ölüm...

Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz’ın dün öğle saatlerinde evinde cansız bedeni ile karşılaşıldı.

Ölüm nedeni belli oldu

Evinde kızı tarafından cansız bedeni bulunan Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesi, ölüm nedenini açıkladı.

Kalp krizi geçirdi

Ailesi, Yılmaz'ın evde aniden geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cenazenin günü duyuruldu

Yılmaz'ın ailesinin açıklaması şu şekilde:

En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı bugün Beşiktaş’taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik. Cenazesi, 26 Nisan 2024 Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedilecektir. Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun.

Türk sporuna yaptığı katkılarla dikkat çekti

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da dünyaya geldi.

İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi.

Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Gazete Sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.

Spor alanında önemli görevlerde bulundu

Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991-24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı.

49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'na özerklik getirdi.

Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı. Evli, 5 çocuk babasıdır.