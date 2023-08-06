Eski bakan Namık Kemal Zeybek ATA Parti’yi kurdu Eski Kültür Bakanı ve siyasetçi Namık Kemal Zeybek, Türk siyasi arenasında yeni bir parti olan ATA Parti'yi kurdu. Parti yöneticilerini belirlemek üzere toplandı ve Namık Kemal Zeybek, oy birliğiyle kurucu genel başkan seçildi.

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Türkiye'deki siyasi parti sayısı, son birkaç yıl içerisinde yükselişe geçti.

Türkiye'nin nur topu gibi yeni bir partisi oldu.

Seçimler sonrası yüzde bir oyu dahi olamayan tabela partilerinin aldığı milletvekillikleri sonrası yeni partiler kuruluyor.

Parti sayısı 135'e yükseldi

Seçimlerin ardından iki ay dahi geçmeden 6 yeni siyasi parti kuruldu ve Türkiye'deki aktif siyasi parti sayısı 135'e yükseldi.

Kurulan yeni partilerden birisi ise göze çarpıyor.

Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurdu

Siyaset hayatına ilk olarak 60'lı yıllarda atılan Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurdu.

Eski Kültür Bakanı olan ve 2011-2012 aralığında Demokrat Parti Genel Başkanlığını yürüten Zeybek'in ATA Parti'nin 40 kişilik Kurucular Kurulu toplandı.

ATA Parti ana politikasını açıkladı

Partiden yapılan açıklamada, partinin ana politikasının, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

Partinin 40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.

Genel başkanlığa Namık Kemal Zeybek seçildi

Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

"Türkiye'yi bilgi çağına uygun bir şekilde yeniden tasarlamayı hedefliyoruz"

Namık Kemal Zeybek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ATA Parti olarak, Türk devriminin temel değerlerine bağlı kalarak, Türkiye'yi bilgi çağına uygun bir şekilde yeniden tasarlamayı hedefliyoruz. Ülkemizi çağdaş dünyanın öncü ülkeleri arasına taşıyacak politikalar üretmeyi ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz.

Namık Kemal Zeybek kimdir?

1944 yılında Bayburt'un Kitre köyünde doğdu.

1966 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çayeli, Rize; Pazaryeri, Bilecik; Şiran, Gümüşhane; Ilgaz, Çankırı; Tortum, Erzurum; Kahta, Adıyaman ve Keles, Bursa ilçelerinde 10 yıl kaymakamlık yaptı.

Siyasete Alparslan Türkeş ile beraber CMKP'de başlayan Zeybek, aynı partide gençlik kolları genel başkanı oldu. 12 Eylül darbesi öncesi Milliyetçi Hareket Partisi içinde aktif görev yapan Namık Kemal Zeybek, darbenin ardından, "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"nda idamla yargılandı.

Bakan oldu

1987 yılında yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili seçildi. 1989-1991 yılları arasında Turgut Özal Başbakanlığında yeniden kurulması için çalıştığı Kültür Bakanlığı'nın ilk Kültür Bakanı oldu.

1992-1994 yıllarında, Süleyman Demirel’in başbakanlığı döneminde, Büyükelçi unvanıyla Başbakanlık Başdanışmanlığı yaptı. Türkiye ile Türk dünyasının koordinasyonunu gerçekleştirdi. 1994-1995 yılları arasında aynı konuyla görevli olarak Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulundu.

1995 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi İstanbul Milletvekili olarak tekrar Meclise girdi ve 1997 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. 1999 Türkiye Genel Seçimlerinde MHP'den Eskişehir 2.sıra milletvekili adayı oldu. Fakat seçilemedi.

Siyasi kariyerine pek çok parti sığdırdı

2002 yılındaki seçimde Türkiye genel seçimlerinde MHP'den bu kez Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı oldu fakat MHP barajı geçemediği için seçilemedi. 18 Ekim 1993- Temmuz 2006 yılları arasında, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Zeybek, 2007 yılı Ocak ayında BBP'e geçti ve bu partide ilk önce Genel Başkan Başdanışmanlığı ve sonra Genel Sekreter oldu. Aynı yıl ağustos ayında partisinden istifa etti.

2010 yılında katıldığı Demokrat Parti'nin 15 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilen 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçiminin üçüncü turunda 586 oyun 566'sını alarak Genel Başkan seçildi. Bir yıl görevde kaldı.

2015 Genel Seçimlerinde MHP'den Tunceli milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı fakat adaylığı genel merkez tarafından onaylanmadı.