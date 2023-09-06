Eski Bakan Necmettin Cevheri için tören düzenlendi: Siyasi parti temsilcileri bir araya geldi Eski bakanlardan Necmettin Cevheri için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener katıldı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in törende selamlaşması dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan 93 yaşındaki Necmettin Cevheri, tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti. Cevheri için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Cevheri, TBMM'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cevheri'nin biyografisinin okunmasının ardından 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Dua okundu, ailesi taziyeleri kabul etti. Siyasi parti temsilcileri TBMM'deki cenaze törenine katıldı Evli ve 2 çocuk babası Necmettin Cevheri'nin cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan cenaze törenine Cevheri'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasetçi katıldı. Tiktok'da bizi takip edin Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Akşener, Arınç... Törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile çok sayıda eski ve yeni milletvekilleri hazır bulundu. Kılıçdaroğlu ve Akşener cenazede bir araya geldi Cenaze töreninden objektiflere yansıyan fotoğraflarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek tek Bülent Arınç, Meral Akşener ve Devlet Bahçeli ile tokalaştığı görüldü. Bahçeli ise Akşener ile tokalaşmadı. Yan yana saf tuttular Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin ise törende yan yana durdukları görüldü. Son olarak ise eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına gelerek selam verdi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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