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    Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören

    82 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Devlet eski Bakanı Sadi Somuncuoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 13:08
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    Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM'de tören

    Devlet eski Bakanı, Aksaray eski milletvekili ve Türk Ocakları eski Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu'ndan dün acı haber geldi.

    Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüren Sadi Somuncuoğlu, 82 yaşında hayata veda etti.

    SOMUNCUOĞLU'NA VEDA

    Evli ve 3 çocuk babası Somuncuoğlu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi.

    Törende Somuncoğlu'nun öz geçmişi okunarak, dua edildi.

    AKSARAY'DA DEFNEDİLECEK

    Sadi Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namaz sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

    ÇOK SAYIDA DEVLET ERKANI KATILDI

    Öte yandan törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski ve yeni milletvekilleri ile Somuncuoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

    Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM de tören #1

    Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM de tören #2

    Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM de tören #3

    Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM de tören #4

    Eski bakan Sadi Somuncuoğlu için TBMM de tören #5


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