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    Eski bakan Tarhan Erdem'e son görev

    Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem son yolculuğuna uğurlandı.
    • 11.06.2022 - 15:27
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    Eski bakan Tarhan Erdem'e son görev

    KONDA Araştırma Şirketinin kurucusu, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem, Muğla'da geçtiğimiz günlerde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

    Erdem için Beşiktaş Bebek Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

    Törene, ailesi ve yakınlarının yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

    "Herkesin hayatına dokunmuş"

    İHA'nın aktardığına göre tören sırasında duygularını anlatan Erdem'in kızı Ayşe Erdem, "Babam Tarhan Erdem'i kaybetmiş olmanın derin acısı içerisindeyiz ama tesellimiz o dur ki hakikaten biz ailesi olduğu kadar burada gerçekten çok büyük bir kalabalık var. Gerçekten herkesin hayatına dokunmuş. Gerek yumuşaklığı, mütevaziliği, demokrasi mücadelesinde hep beraber mücadele ettiği arkadaşları, sevdikleri, bir aradayız. Hakikaten gelen tüm dostlara çok sevgilerimizi söylüyoruz, çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Eski bakan Tarhan Erdem e son görev #1

    Eski bakan Tarhan Erdem e son görev #2

    Eski bakan Tarhan Erdem e son görev #3

    Eski bakan Tarhan Erdem e son görev #4


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