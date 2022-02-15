Eski bakanlardan Onur Kumbaracıbaşı vefat etti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Ankara'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kumbaracıbaşı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

"KIYMETLİ AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK"

Geçmiş dönemlerde TBMM'de CHP Hatay ve Kocaeli milletvekilliği de yapan Kumbaracıbaşı'nın vefatı yakınlarını üzdü.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemler milletvekilimiz, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan kıymetli ağabeyimiz Onur Kumbaracıbaşı'nı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, partimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.