Eski bakanlardan Yaşar Okuyan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Vefat eden Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda siyasi isim de katıldı.

AA

Geçen hafta iç kanama geçiren Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Bir haftadır tedavisi süren Yaşar Okuyan'dan sevenlerini üzen haber geldi.

Eski Bakan Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

"Çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir"

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

3 yıl bakanlık yaptı

Okuyan, 1999-2002 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden Yaşar Okuyan için bugün Türkiye büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Siyasi isimler törene katıldı

Cenaze törenine; Okuyan'ın ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Meclis başkanları Bülent Arınç, Hikmet Çetin, Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri ve Meclis çalışanları katıldı.

Yaşar Okuyan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Ailesi taziyeleri kabul etti

Törenin ardından Okuyan'ın ailesi, taziyeleri kabul etti.

Okuyan'ın cenazesi, yarın Yalova Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Yaşar Okuyan kimdir?

Yaşar Okuyan, 1949 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)