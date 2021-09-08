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Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Bir dönem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Ahmet Edip Uğur, beyin tümörü tedavisi sürerken vefat etti.