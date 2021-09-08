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- Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti
Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 15:10
- Güncelleme : 08.09.2021 - 15:19
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden 2017 yılında istafa eden Ahmet Edip Uğur, uzun süredir tedavi görüyordu.
Beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Uğur, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi'nin kurucuları arasında da yer alan Uğur'un cenazesi, yarın Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nden kalkacak.
ÖĞLE NAMAZINDAN SONRA DEFNEDİLECEK
Öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
ANAVATAN VE AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI
TBMM'de 18. dönemde Anavatan Partisi'nden, 22, 23 ve 24. dönemlerde AK Parti'den milletvekilliği görevlerinde bulunan Ahmet Edip Uğur, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı olarak seçildi.
Uğur, bu görevi 2017 yılının Ekim ayına kadar sürdürdü.
Evli ve 3 çocuk babası Uğur, kurucu üyeleri arasında yer aldığı DEVA Partisinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda görev yapıyordu.