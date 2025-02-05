Eski CHP Edirne milletvekili Ediz Ün hakkında fezleke düzenlendi

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün hakkında suçundan fezleke hazırlandı.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekeye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Eylül 2024'de Edirne TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu.

ARACI KENDİ KULLANIYORMUŞ

Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1278 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.

Gümrük kapısı kamera kayıtları, PTS kayıtları, tanık beyanlarını inceleyen ekipler, suç eşyasının ele geçirildiği aracı, gümrük kapısından geçişi sırasında 28. Dönem Milletvekili Ediz Ün'ün kullandığını tespit etti.

DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ün hakkında, "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin milletvekili olması sebebiyle "yetkisizlik kararı"yla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILABİLİR

28. Dönem milletvekili Ediz Ün'ün, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye kaçak eşya soktuğu belirtilen fezlekede, şüphelinin suçu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu vurgulandı.

Milletvekilleri hakkında soruşturma ve kovuşturmaların Meclisin dokunulmazlığı kaldırmasına bağlı olduğu hatırlatılan fezlekede, "Ediz Ün hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." ifadesine yer verildi.

Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.