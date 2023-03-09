Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen: Mutlu sona HDP'yi yok sayarak ulaşılamaz Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, partisine HDP'yle ilgili, "Aklın yolu, HDP'nin bir siyasi parti olarak varlığının unutulmaması ve bunun gereğinin yapılmasıdır" uyarısında bulundu.

Altılı masada Cumhurbaşkanı adaylığı krizi çözüldü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ikna edildi ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sevinen bir diğer parti de HDP oldu.

HDP, daha önce yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi durumunda yola kendi adaylarıyla devam edeceklerini duyurmuştu.

HDP ve CHP'den karşılıklı yeşil ışık

Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP'den CHP'ye yeşil ışık yakıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu görüşmek için davet eden HDP'ye, CHP'den olumlu yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Habertürk ekranlarında Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Millet İttifakı'nın en büyük ikinci ortağı olan İyi Parti'nin masada olmasına karşı çıktığı HDP ile ilgili CHP kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"Mutlu sona HDP'yi yok sayarak ulaşılamaz, Kılıçdaroğlu elbette bu gerçeğin bilincindedir"

Son olarak eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Öymen, HDP'nin bir siyasi parti olarak varlığının unutulmaması gerektiğini söyledi.

T24'ten Hasan Cemal'e konuşan Öymen, "Şimdilik her şey iyi gidiyor. Ancak şunu iyi bilelim, mutlu sona HDP'yi yok sayarak ulaşılamaz. Aklın yolu, HDP'nin bir siyasi parti olarak varlığının unutulmaması ve bunun gereğinin yapılmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, elbette, bu gerçeğin de bilincindedir." ifadelerini kullandı.

"Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim"

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün verdiği bir demeçte HDP ile görüşme sorularına son noktayı koydu.

Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı: