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    Eski CHP milletvekili Salih Gün, koronavirüse yenildi

    Eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 17:28
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    Eski CHP milletvekili Salih Gün, koronavirüse yenildi

    22’nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün (76), aralık ayında koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alındı.

    4 DOZ AŞILIYDI

    Hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan Salih Gün, 4 doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı.

    BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

    Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 2 çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Salih Gün'ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Eski CHP milletvekili Salih Gün, koronavirüse yenildi #1

    Eski CHP milletvekili Salih Gün, koronavirüse yenildi #2


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