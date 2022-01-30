- Haberler
- Gündem Haberleri
- Eski CHP milletvekili Salih Gün, koronavirüse yenildi
Eski CHP milletvekili Salih Gün, koronavirüse yenildi
Eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- DHA
- 30.01.2022 - 17:28
22’nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün (76), aralık ayında koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alındı.
4 DOZ AŞILIYDI
Hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan Salih Gün, 4 doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı.
BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ
Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 2 çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Salih Gün'ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.