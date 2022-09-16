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    Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen vefat etti

    3 hafta önce yoğun bakıma kaldırılan eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, hayatını kaybetti. 
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 15:50
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    Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen vefat etti

    CHP Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, geçen ay zatürre teşhisi ile hastanede tedavi altına alınmıştı.

    Covid-19 aşısına bağlı olarak kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildi.

    Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Haluk Pekşen'in vefat ettiğini duyurdu.

    "Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü"

    Torun, Pekşen'in yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

    "25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun"

    Kılıçdaroğlu da bir mesaj yayınladı

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından "25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilimiz, yol arkadaşımız Haluk Pekşen’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Haluk Pekşen’e Allah'tan rahmet; ailesine, partililerimize ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

    Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen vefat etti #1


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