Eski CHP'li Mehmet Sevigen anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete giriş süreci Deniz Baykal döneminde CHP'nin en etkili isimlerinden olup daha sonra partide etkisizleştirilen Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset sahnesine çıkış sürecini Ensonhaber'e anlattı.

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Seçimler yaklaşırken siyaset gündeminde sular durulmuyor.

İttifaklar bir yandan çalışmalarını yürütürken diğer yandan da adaylar netleşti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak.

Hal böyleyken seçimin nabzını tutmaya devam eden Ensonhaber, YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programındaki canlı yayınlarında birbirinden önemli konukları ağırlıyor.

Eski CHP'li Sevigen, Ensonhaber'e anlattı

Bu isimlerden biri de CHP'de Deniz Baykal yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Mehmet Sevigen...

Baykal döneminde en etkin isimlerden biri olan Sevigen, bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa seçilmesiyle etkisizleştirilmeye çalışıldı.

Daha sonra partiden ihraç edilen Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili Ensonhaber'e dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun siyaset sahnesine çıkış süreci...

Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun siyaset sahnesine çıkış sürecini ayrıntılarıyla anlattı.

Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettirdiğini söyleyen Sevigen, CHP liderinin önce DSP'ye gittiğini söyledi.

Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun DSP'de Rahşan Ecevit'in vetosuna takıldıktan sonra Ethem Sancak aracılığıyla Deniz Baykal'ın yanına getirildiğini belirtti.

"Ethem Sancak, Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasete girmesi için 100 bin dolar verdi"

Kılıçdaroğlu'nun Alevi vatandaşlarımızın daha çok yaşadığı bölgeden aday yapıldığını sözlerine ekleyen Sevigen, daha sonra şaşkına çeviren bir ifade kullandı.

Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parası olmadığı için kendisine Ethem Sancak tarafından 100 bin dolar verildiğini duyurdu.

Mehmet Sevigen'in konuya ilgili ifadeleri şöyle: