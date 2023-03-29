Eski CHP'li Mehmet Sevigen anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete giriş süreci

Seçimler yaklaşırken siyaset gündeminde sular durulmuyor.
İttifaklar bir yandan çalışmalarını yürütürken diğer yandan da adaylar netleşti.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak.
Hal böyleyken seçimin nabzını tutmaya devam eden Ensonhaber, YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programındaki canlı yayınlarında birbirinden önemli konukları ağırlıyor.
Eski CHP'li Sevigen, Ensonhaber'e anlattı
Bu isimlerden biri de CHP'de Deniz Baykal yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Mehmet Sevigen...
Baykal döneminde en etkin isimlerden biri olan Sevigen, bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa seçilmesiyle etkisizleştirilmeye çalışıldı.
Daha sonra partiden ihraç edilen Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili Ensonhaber'e dikkat çeken açıklamalar yaptı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun siyaset sahnesine çıkış süreci...
Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun siyaset sahnesine çıkış sürecini ayrıntılarıyla anlattı.
Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kendisinin kaydettirdiğini söyleyen Sevigen, CHP liderinin önce DSP'ye gittiğini söyledi.
Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun DSP'de Rahşan Ecevit'in vetosuna takıldıktan sonra Ethem Sancak aracılığıyla Deniz Baykal'ın yanına getirildiğini belirtti.
"Ethem Sancak, Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasete girmesi için 100 bin dolar verdi"
Kılıçdaroğlu'nun Alevi vatandaşlarımızın daha çok yaşadığı bölgeden aday yapıldığını sözlerine ekleyen Sevigen, daha sonra şaşkına çeviren bir ifade kullandı.
Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parası olmadığı için kendisine Ethem Sancak tarafından 100 bin dolar verildiğini duyurdu.
Mehmet Sevigen'in konuya ilgili ifadeleri şöyle:
Kılıçdaroğlu önce DSP’ye gidiyor, SSK’da genel müdürlük yaptığı dönemlerde adı teröre karışmış ama ispatlanmamış isimlerin işe alınması hakkında rapor olunca Rahşan Hanım partiye kabul etmiyor. Daha sonra Yalım Erez’e gidiyor, Yalım Erez’in de yeğeni, eski sağlık bakanı müsteşar yardımcısı. Yalım Erez de o zaman Doğru Yol Partisi’nde biliyorsunuz. Sonra bizim Ethem Sancak’ı buluyor. Ethem Bey, eski Kağıthane ilçe başkanımızdır Deniz Baykal'a da çok yakındır. Kemal Bey ben siyaset yapmak istiyorum diyor Ethem Bey'e, beni Deniz Baykal'a götürür müsün diyor. Deniz Baykal’a getiriyor Ethem bey, Kemal beyi. O da diyor ki Gazi Mahallesi, Gültepe, Nurtepe, Çeliktepe Alevi kesiminin fazla olduğu bir yer. Bizim yöneticiler diğer isimleri ağırlıklı bulmuyorlar, Kemal Bey'i getiriyorlar. Deniz Bey diyor ki, götürün Mehmet Bey'e ikinci bölge için konuşsun partiye kaydetsin diyor. Sonra geliyorlar benim odaya, Kemal Bey, bir avukat arkadaş, Ethem Sancak bir de Yalım Erez’in yeğeni. Kemal Bey'in kaydında benim imzam var. Sevinerek çıkıyor siyaset yapacağım diye, beraber çıkıyor yemek yiyorlar. O sırada Ethem Bey’e, Kemal Bey’e biraz yardım eder misin deniliyor. Fazla parası olmadığı için, Ethem Bey de 100 bin dolar veriyor Kemal Bey'e siyaset yapsın diye.