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    Eski Danıştay tetkik hakimi Halime Yıldız'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Danıştay tetkik hakimi Halime Yıldız, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • AA
    • 14.10.2020 - 18:01
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 18:01
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    Eski Danıştay tetkik hakimi Halime Yıldız'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası

    Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Yıldız ve avukatı katıldı.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Yıldız, suçlamaları kabul etmedi. FETÖ üyesi olmadığını, örgütsel bir bağının bulunmadığını iddia eden Yıldız, iddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını öne sürdü.

    Suçsuz olduğunun yargılama aşamasında ortaya çıktığını savunan Yıldız, beraat talebinde bulundu.

    7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

    Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yıldız'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

    İddianamede, Halime Yıldız'ın ev ablası olduğu, örgütün yönlendirmesiyle katalog evlilik yaptığı, aynı zamanda FETÖ irtibatı nedeniyle kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) üyesi olduğu aktarıldı.

    Eski Danıştay tetkik hakimi Halime Yıldız a FETÖ den 7 yıl 6 ay hapis cezası #1

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