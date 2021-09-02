Eski DEVA Partili FETÖ sanığı, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

DEVA Partisi İzmir il Yönetim Kurulu üyesi Zeynel Adıgüzel, Yunanistan’a illegal yollardan kaçmak isterken yakalandı. FETÖ sanığı olan Adıgüzel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Çeşme'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında hareket halindeki bir fiber teknenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye bot ekibi yönlendirdi. Durdurulan tekne içerisinde bir kaptan ve 3 yolcu yakalandı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Yakalananlardan Zeynel Adıgüzel'in geçmiş dönemlerde DEVA Partisi İzmir İl Yönetim Kurulu üyeliği ve İl Sekreterliği görevinde bulunduğu, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılamasının devam ettiği belirlendi.

İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Zeynel Adıgüzel ile kaptan H.Y. tutuklanırken, R.V. ve G.G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEVA PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olay ile ilgili DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İl yönetimimizden Zeynel Adıgüzel,29 Mayıs 2021 itibariyle görevlerinden istifa etmiştir. 1 Haziran 2021’de Genel Merkezce de istifası kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren partimizle herhangi bir irtibatı kalmamıştır" sözlerine yer verildi.