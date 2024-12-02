Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti

İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı ve 53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.
UZUN SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU
Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinin kalkınması adına birçok çalışma gerçekleştiren Barutçu, uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele veriyordu.
TBMM'DE TÖREN DÜZENLENECEK
Barutçu'nun cenazesi 4 Aralık günü saat 11.00'de TBMM'deki tören sonrasında öğlen namazına müteakip Kocatepe Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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