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Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti Eski Devlet Bakanı ve beş dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Barutçu için 4 Aralık tarihinde TBMM'de tören düzenlenecek.