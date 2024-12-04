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Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu için TBMM’de tören düzenlendi

Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu için TBMM’de tören düzenlendi Ankara'da vefat eden eski Devlet ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu için TBMM’de tören düzenlendi.