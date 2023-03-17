Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi CHP'ye katıldı Kemal Kılıçdaroğlu, 2015'te Diyarbakır'daki tarihi Dört Ayaklı Minare'de teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile görüştü. Elçi parti rozetini takarak CHP'ye katıldı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı. Siyasi partiler de bu kapsamda milletvekili adaylarını belirleme sürecine girdi. Bu kapsamda CHP'de dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Tahir Elçi'nin eşi CHP'ye katıldı Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'de açıklama yaptığı sırada, teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ile görüştü. Kılıçdaroğlu, CHP'ye katılan Türkan Elçi'ye parti rozetini taktı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu. Bir süredir görüşmeler sürüyordu Öte yandan bir süredir CHP'nin Türkan Elçi ile Diyarbakır milletvekilliği için görüştüğü biliniyordu. Elçi'nin milletvekilliğinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.