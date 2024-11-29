Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı

İHA

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının yankılar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Esenyurt Belediye Başkanlığı'nda başka bir soruşturma çerçevesinde tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde terör örgütüne finansman aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasına yönelik soruşturma devam ediyor.

ÖRGÜTÜN MALİ YAPILANMASINA İLİŞKİN FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, Esenyurt Belediye Meclis üyesi olan ve tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın'ın, örgütün mali alan yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ve Diyarbakır'da faaliyet göstermekte iken terör örgütü iltisakı nedeniyle kapatılan 'Jiyan TV' isimli medya kuruluşuyla irtibatı bulunduğu tespit edildi.

TALİMAT DOĞRULTUSUNDA BELEDİYEYE YERLEŞTİRİLDİ

Şüpheli Yalçın'ın ayrıca, örgüt elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamasında, kamuoyunda 'Kent Uzlaşısı' olarak bilinen, örgüt mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda, Esenyurt Belediye Başkanlığı'na yerleştirildiği tespit edilen ve bu şekilde Belediyelerin imkanları kullanılarak örgütün mali yapısına destek ve alan saha gücünün arttırılmasının hedeflenmesiyle ilişkili olduğu aktarıldı.

OPERASYONDA YAKALANAMADI: FİRARİ OLARAK ARANIYOR

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Osman Yalçın'ın yakalanmasına yönelik Esenyurt ve Beylikdüzü'nde operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu şüpheli Yalçın'ın yakalanamayarak 'firari' konumunda olduğu, öte yandan arama işlemleri sırasında şüphelinin kullandığı ve evinde bıraktığı cep telefonları ile dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Şüpheli Yalçın'ın yakalanabilmesine yönelik İstanbul Tem Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde bağ kurduğu tespit edilen Özer, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Özer'in görevinden alınmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.