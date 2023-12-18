Eski eşinin iş yerini kurşunlatmıştı! Ece Ronay adliyeye sevk edildi Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü.

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İHA

Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar sürüyor...

Dilan ve Engin Polat'la başlayan furya devam ederken, fenomenlere göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda da son olarak Kadıköy'deki iş yeri kurşunlanan Ece Ronay, gözaltına alındı.

"Azmettirmek..."

Ece Ronay hakkında, “azmettirmek” suçlamasıyla savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmış, beraberindeki 5 kişi ile İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edildi

Pendik ve Kocaeli’de eşi Mehmet Bilir’e ait iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)