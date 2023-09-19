Eski eşinin oğlunu masaj salonuna götürdüğünü öğrenen baba konuştu Eski eşinin Malatya’da bir masaj salonunda çalıştığını ve 5 yaşındaki oğlunu yanında getirdiği haberini alınca masaj salonunu basan baba, "Çocuğum 5 aydır kayıp. Şu andaki tek korkum çocuğuma zarar vermeleri" dedi.

İHA

İstanbul'da yaşayan Uğur Kuru, çocuğu için çağrıda bulundu.

Eski eşi Malatya'daki bir masaj salonunda çalışan Kuru, 5 yaşındaki çocuğunun da işe götürüldüğünü öğrendi.

Duruma öfkelenen baba, masaj salonunu basarak cam ve çerçeveleri kırdı.

"Masaj salonuna polis gönderdim"

Uğur Kuru, olay sonrasında şu ifadeleri aktardı;

Çocuğum 5 aydır kayıp. Şehir şehir arıyordum. En son İzmir'den bir haber geldi çocuğun burada diye. Ben İzmir'e yola çıktım daha sonra Malatya'ya kaçırdığını öğrendim. Biz de Malatya'ya gittik. Telefonları açmadı. Mesaj salonuna polis gönderdim, sonra eşimi gönderdim ama kapıyı açmadılar.

"Çocuğuma şiddet uyguladığına dair fotoğraflar atıyorlar"

Çocuğumun kıyafetlerini asılı gördüm içeride, eşime de onun sevgilisi küfredince dayanamadım ve içeriye daldım. Girdim içeriye ama çocuk orada yoktu. Bize ihbarlar geliyor o kadının ve sevgilisinin uyuşturucu kullandığına yönelik. Çocuğuma şiddet uyguladığına dair bana fotoğraflar atıyorlar. Malatya'da çocuğumu bulamadım. Şu andaki tek korkum da çocuğuma zarar vermeleri.

"Tek amacım çocuğumu bulmak"

Hala çocuğumu arıyorum. Gören duyan herkes en yakın karakola haber versin. Biz şikayetçi olduk zaten her şey var bunlarda. Ben masaj salonunu bastım beni şikayet ettiler mi, etmediler mi bilmiyorum? Benim tek amacım çocuğumu bulmak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)