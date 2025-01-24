Alparslan Kuytul'un gözaltına alındığı iddia edildi

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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

İZİNSİZ GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Emniyet ekiplerinin Alparslan Kuytul'u gözaltına aldı haberinin ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Protestoya katılan 34 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

"İKAZ VE UYARI YAPILDI"

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, müdahale sırasında yaşanan olaylarla ilgili, görevli personel hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.