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    Eski HDP milletvekili Demir Çelik'in terörist oğlu sağ yakalandı

    Eski HDP milletvekili Demir Çelik'in terörist oğlu sağ yakalandı

    Hatay Amanoslar'da düzenlenen operasyonda, firari eski HDP milletvekili Demir Çelik'in 'gri kategori'de aranan oğlu sağ yakalandı.
    • AA
    • 21.10.2020 - 14:15
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    Hatay Amanoslar’da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde, 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirildi.

    Sağ olarak ele geçirilen teröristin; bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı ile 24’üncü Dönem HDP Muş Milletvekilliği görevlerini yürüten ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik’in oğlu, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı.

    MÜHİMMATIYLA YAKALANDI

    Yakalanan terörist Savaş kod adlı Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    Eski HDP milletvekili Demir Çelik in terörist oğlu sağ yakalandı #1

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