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    Eski HDP'li belediye başkanı kaçarken yakalandı

    İpsala ilçesinde kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayan güvenlik güçleri, aralarında HDP'nin eski belediye başkanı olduğunu tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 03:49
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 03:51
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    Eski HDP'li belediye başkanı kaçarken yakalandı

    Edirne'nin İpsala ilçesinde güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak, etkisiz hale getirdi.

    Zanlılara yönelik yapılan kimlik tespiti çalışmaları sonucunda birinin Adıyaman'a bağlı Kömür beldesi eski belediye başkanı HDP'li H.Y, diğerinin terörü finanse etmek suçundan hakkında soruşturma yürütülen iş adamı A.A. ve üçüncü kişinin de aranan FETÖ şüphelisi N.A. olduğu belirlendi.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI

    Gözaltına alınan H.Y. ile A.A'nın Adıyaman, N.A'nın da Antalya terörle mücadele şubesi ekiplerine teslim edilecekleri öğrenildi.

    H.Y, 2018 yılında İçişleri Bakanlığınca, hakkındaki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırmıştı.

    Eski HDP li belediye başkanı kaçarken yakalandı #1

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