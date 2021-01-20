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    Eski HDP'li vekil Hatice Kocaman, tutuklandı

    Terör soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'ın tutuklanmasına karar verildi.
    • AA
    • 20.01.2021 - 16:01
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    Eski HDP'li vekil Hatice Kocaman, tutuklandı

    Eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman hakkında terör soruşturması kapsamında açılan davanın duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

    Duruşmada, tutuksuz yargılanan Hatice Kocaman ve avukatı hazır bulundu.

    Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Kocaman, beraatine karar verilmesini talep etti.

    TUTUKLANDI

    Mahkeme, Kocaman'ın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

    15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Hazırlanan iddianamede Kocaman hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme sonrası gözaltına alınan Kocaman'ın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

    Eski HDP li vekil Hatice Kocaman, tutuklandı #1

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