Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 1'inci yılı

13 yıl boyunca İBB Başkanlığı yapan ve 76 yaşında koronavirüse yenik düşen Kadir Topbaş, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

2004-2017 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Kadir Topbaş, 13 Şubat 2021'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Topbaş'ın vefatının üzerinden 1 yıl geçerken, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca anma töreni düzenlendi.

Topbaş için ilk olarak sabah namazının ardından Fatih Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu; ardından ise kabri ziyaret edildi.

"GÖREVİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE YERİNE GETİRDİ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, programın ardından açıklama yaparak Topbaş'ın İstanbul'da ve Türkiye'de iz bırakıp giden başkanlardan olduğunu söyledi.

Kabaktepe, Topbaş'ın sadece belediye başkanlığı değil ondan önce de yaptığı hizmetlerle çok güzel işlere imza attığını anlatarak "Kadir ağabeyimiz, İstanbul'un ağabeyi ve beyefendisi olarak görevini en güzel bir şekilde yerine getirerek İstanbul'umuzun her alanda; sağlıkta, kültürde, eğitimde, ulaşımda, erişilebilirlik alanında, sadece Türkiye'nin değil metropoller arasında da hak ettiği değeri almasında en büyük katkı sunan belediye başkanlarımızdan oldu. Bu vesileyle güzel bir örneklik teşkil ettiğini de düşünüyorum." dedi.